Zeynep Yılmaz bakın kimin torunu çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Acun Ilıcalı ile 2003-2016 yılları arasında evli kalan Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yılmaz'ın paylaşımıyla kimin torunu olduğu ortaya çıktı, duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Türkiye'nin tanınan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı ile 2003 yılında dünyaevine giren ve 2016 yılında boşanan Zeynep Yılmaz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
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Zeynep Yılmaz sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımın altına: "Annemin babaannesi, dedemin annesi… ilk kadın belediye baskani Şadiye Hanım…. 1930" notunu düştü.
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Zeynep Yılmaz'ın bu paylaşımı yapmasının ardından sosyal medya kullanıcılarından: "Cumhuriyet kadını", "Mükemmel birinin torunusunuz", "Gurur", "Allah rahmet eylesin güzel insana" gibi yorumlar geldi.
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İşte Zeynep Yılmaz'ın paylaşımı...
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1930 yılında kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verildi. Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya'nın belediye başkanı seçilen Şadiye Hanım, ülkemizde siyasi bir mevkiye seçilen ilk kadın oldu.
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