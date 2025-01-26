Acun Ilıcalı'dan Talisca ve Galatasaray açıklaması!

"YABANCI VAR'I G.SARAY DA İSTEDİ"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ün yabancı VAR hakemiyle ilgili yaptığı açıklamayla ilgili düşüncelerini aktaran Acun Ilıcalı, “Biz dikkat ederseniz 1 ay kadar süredir rakibimizle ilgili konuşma yapmıyoruz. Konuşmuyoruz bu konuyla ilgili polemiğe girmiyoruz. Rakibimiz de maşallah bu konuda özen gösteriyordu. Ne zamana kadar? Puan farkı 6 oldu ve bir anda şaşırtıcı şekilde yabancı VAR’la ilgili sitemler duymaya başladık. Yabancı VAR gelsin diye biz ağustos, eylül ayından beri söylüyorduk. Rakibimiz de gelir gelmez, 'Biz de istiyorduk' diye açıklama yaptı. Biz de istedik dediler. Yabancı VAR’ı birlikte istedik. Geldi yabancı VAR, şimdi itiraz ediyorsunuz. Yabancı VAR’da neye itiraz edebiliriz diye düşünüyorum. Adam zaten yabancı. Biz hiçbir zaman dünyanın en iyi hakemleri gelecek diye bir şey demedik. Bizim itirazımız şuydu, hatalarda da eşitlik istiyorduk. Hatalar eşit dağılsın istiyorduk. Neden bir takıma sürekli pozitif hata olsun da bir takıma negatif hata olsun. Hataların eşit dağılmasını istiyorduk. Yabancı VAR’ı istedik, rakibimiz de 'Biz de istiyorduk' dedi. Tamam yabancı VAR geldi. Şimdi ne istiyorsunuz? Yabancı VAR tarafından geçen sene en önemli maçta hakkımızın yenmesine rağmen ortalığı birbirine katmadık” ifadelerini kullandı.