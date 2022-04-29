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AÇIKLANIYOR! Askerlik yerleri belli oldu mu, hangi gün ve saat kaçta açıklanacak? e-Devlet MSB ASAL ile Mayıs 2022 celp dönemi askerlik yerleri sorgulama ekranı

Askerlik yerleri belli oluyor! Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri sorgulama ekranı

Askerlik yerleri belli oluyor! Vatani borcunun ödemek isteyen binlerce asker adayının gözü askerlik yeri sorgulama ekranına çevrildi. MSB silaltına girecek olan yedek subay, astsubay ve erbaş/er statüsündeki yükümlüler için tarih vermişti. Askerlik yerleri Mayıs celbi tarihleri 29 Nisan Cuma günü itibariyle açıklanıyor. İşte, MSB ASAL ile Mayıs 2022 celp dönemi askerlik yerleri sorgulama ekranı...

29.04.2022 - 03:07 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Askerlik yerleri Mayıs celp dönemi için geri sayım başladı! Milli Savunma Bakanlığı silaltına girecek olan asker adayları için tarih vermişti. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü’nün resmi açıklaması ile 29 Nisan Cuma günü itibariyle askerlik yükümlülerinin seçim ve sınıflandırma sonuçlarını içeren askerlik yerleri duyurulacak. Vatani yükümlülüklerine yerine getirmek isteyen adaylar "e-Devlet ASAL Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?" sorusularına yanıt arıyor. İşte, Askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı...

  • MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden yayınlanacak.

    ASKERLİK DURUM BELGESİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

  • MSB'DEN ASKERLİK YERLERİ AÇIKLAMASI

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan askerlik yerleri açıklama şu şekilde;

    1. Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

  • 2. Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

  • 3. 31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

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