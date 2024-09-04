Roblox'tan kritik açıklama! Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?
Türkiye'de 15 milyondan fazla kullanıcısı bulunan çevrimiçi oyun platformu Roblox'a erişim yasağı getirildi. Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle kapatılan Roblox'a 7 Ağustos tarihinden itibaren erişim sağlanamıyor. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya konulurken, yaklaşık 1 aydır kapalı olan oyun platformu yetkililerinden kritik bir açıklama geldi. İşte detaylar...
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Roblox açılacak mı sorusu son dönemin cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Popüler oyun platformları arasında yer alan Roblox'a erişim engelinin ne zaman kalkacağına ilişkin firma yetkikililerinden bir son dakika açıklaması geldi. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı, neden yasaklandı? İşte Roblox erişim engeline ilişkin yapılan son açıklamalar...
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ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ SÜRÜYOR!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna erişim yasağı getirildi.
BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.
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ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye'de 15 milyondan fazla kullanıcısı bulunan çevrimiçi oyun platformu Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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ROBLOX NEDEN YASAKLANDI?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu.
Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimligi aynı gün erişimin engellenmesine karar verdi.
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'ROBLOX'UN AÇILIP KAPATILMASI KİMSENİN ELİNDE DEĞİL'
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, dijital bağımlılık ve çevrim içi oyun platformlarıyla ile ilgili değerlendirmelerde bulundu
Mahkeme kararıyla erişime kapatılan çevrim içi oyun platformu Roblox ile ilgili kamuoyunda yanlış algı oluştuğunu vurgulayan Yayman, "Kamuoyunda şöyle bir algı var; bu açıldı, kapatıldı. Sizin aracılığınızla kamuoyuna şunu söylemek isterim; bunun açılması ya da kapatılması hiç kimsenin elinde değildir.
Türkiye bağımsız bir hukuk devletidir, sosyal hukuk devletidir ve anayasayla verilmiş olan haklar ve yükümlülükler vardır. Anayasamız özellikle gençlerin korunması, ailenin korunması konusunda çok önemli maddeler içeren ve çok önemli düzenlemeler içeren bir anayasadır. Dolayısıyla burada bir platformun açılması ya da kapanması tamamen bağımsız mahkemeler yoluyla olan bir düzenlemedir.
Roblox'la ilgili de bildiğiniz gibi Adana'da bir mahkemede yargıçlar karar verdi ve bu karar, şu anda da yürürlükte. Dolayısıyla başta oyun platformları olmak üzere tüm sosyal mecraların olumlu yönlerinin öne çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Güvenlik-özgürlük dengesinin doğru biçimde kullanılması ve buna uygun olarak gençlerimizin korunması, ailenin korunması, kadının korunması, şiddetin önüne geçilmesi, nefret suçlarının önüne geçilmesi, ötekileştirmenin önüne geçilmesi gerekiyor" dedi.
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BAKANLIKTAN ROBLOX ERİŞİM ENGELİ HAKKINDA AÇIKLAMA!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Roblox’un erişime kapatılmasına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.
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ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabındaki açıklamasında, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirildiğini hatırlattı.
"Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" ifadesini kullanan Tunç, geleceğin teminatı çocukların üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesinin herkesin görevi olduğuna dikkati çekti.
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BAKAN URALOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a açıklamalarda bulundu
15 milyon kullanıcısı olan Roblox'a getirilen erişim engeline dair neler yaşandığını anlatan Bakan Uraloğlu:
''Adana'daki mahkemenin verdiği bir erişimin engellenmesi kararı var. Burada bakanlığımızın ya da BTK'nın inisiyatifi yok. Yargısal bir süreç. Diyor ki bildirdikten sonra dört saat içerisinde erişime engel gelir. Hani oradaki haklıdır, değildir. Öyle bir muhakeme yapma yetkimiz yok.
Ben bu kararla beraber böyle bir oyun platformunun olduğu Türkiye'de 15 milyona yakın takipçisinin kullanıcısının olduğunu gördüm ve mahkemenin kararlarını inceledikten sonra da mahkemenin kararını inceledikten sonra sonra arkadaşlarımla karşımıza çıkan görsellerin ya da bu karar gereğini gerektiren görsellerin ne olduğunu sorduğumda gerçekten ben biraz dehşete kapıldığımı söyleyebilirim.
Yani hani siz gerçekten çok meraklı değil ve karşınıza sadece çıkan platformda ya da ekranda kalıyorsanız çok sıkıntı değil. Ama biraz meraklıysanız sizi alıp götürebiliyor ve orada 6-16 yaş olmasına rağmen bir yaş teyidi yok. Hani sistemin böyle bir kurgusu yok. Yani 10 yaşında da olsa 8 yaşında da olsa eğer ben 16'yım diyorsa sistem otomatikman devam ediyor. Tabi öncelikle orada hani hiçbir insanımız hayatını kaybetmedi. Çok şükür. Hani olabilirdi. Çünkü bir bıçak ve baltayla beraber çıkmış.
Tabi burada BTK'nın doğrudan bir yetkisi yok ama BTK'da normal bir mahkemeye müracaat edebilir. Yaptığı bazı tespitler noktasında. Biz de bundan sonra bunları daha yakın takibe aldık. Daha yakın takibe aldık ve bu anlamda da biz hani erişime engel getirme noktasında öncelikle uyarıp düzeltmesini istiyoruz, mutlaka bunu yapıyoruz. Sonrasında da uygulama yapacağız. Bu da dediğim gibi bizim yetkilerimiz var, mahkemelerin yetkileri var. Daha sıkı takip edeceğiz diyebilirim.''
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ROBLOX'TAN AÇIKLAMA!
Roblox, Türkiye'de erişim engeli getirilen platforma ilişkin:
Erişimin yeniden sağlanması için...
* 2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz.
* Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir, kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır.
* İşbirliği ve etkileşim yoluyla, Roblox’un öğrenme, yaratma ve anlamlı bağlantılar kurma platformu olarak Türk toplumunda canlı ve olumlu bir rol oynayacağına inanıyoruz. Vizyonumuz, insanların güvenli, medeni ve iyimser bir dünyada bir araya gelme şeklini yeniden tasarlamaktır.
* Güvenliğe derin bir bağlılığımız var ve Topluluk Standartlarımızı uygulamak, kötü niyetli veya zararlı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış kapsamlı bir proaktif ve önleyici güvenlik önlemlerine sahibiz.
* Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yetkililerle işbirliği yaparak, her pazarın farklı ihtiyaçlarını ele almaya ve güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhüdümüzü yerine getirmeye kararlıyız.
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