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        Haberler Bilgi Yaşam Açık Öğretime Nasıl Kayıt Olunur? Açık Öğretime Kayıt Olma Şartları Nelerdir?

        Açık Öğretime Nasıl Kayıt Olunur? Açık Öğretime Kayıt Olma Şartları Nelerdir?

        Günümüzde hem çalışanlar hem de farklı sebeplerle örgün eğitim imkanından yararlanamayan bireyler için açık öğretim, önemli bir yükseköğretim alternatifi sunmaktadır. Türkiye'de özellikle Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi gibi üniversitelerin sunduğu açık öğretim programları, yüz binlerce öğrenciye eğitim fırsatı sağlamaktadır. Bu haberimizde, "Açık öğretime nasıl kayıt olunur?" ve "Açık öğretime kayıt olunur şartları nelerdir?" sorularını detaylı şekilde yanıtlıyoruz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 18:42 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:42
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        Açık Öğretime Nasıl Kayıt Olunur?
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        Açık Öğretim Nedir?

        Açık öğretim, örgün öğretim gibi sınıf ortamında değil; uzaktan eğitim modeliyle yürütülen bir yükseköğretim sistemidir. Bu sistemde öğrenciler, ders içeriklerine internet üzerinden ulaşabilir, sınavlara belirli merkezlerde katılarak eğitim süreçlerini sürdürebilirler. Açık öğretim sistemi sayesinde bireyler, bulundukları şehirden ayrılmadan lisans ya da ön lisans eğitimi alabilir.

        Açık Öğretime Kimler Kayıt Olabilir?

        Açık öğretim programlarına kaydolmak isteyen bireyler için bazı temel şartlar bulunmaktadır. Kayıt şartları, programın türüne göre farklılık gösterebilir:

        Ön Lisans Programları (2 yıllık): En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak yeterlidir.

        Lisans Programları (4 yıllık): Lise mezunu olup üniversite sınavına girerek ilgili bölüme yerleşen ya da ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran bireyler başvurabilir.

        İkinci Üniversite Fırsatı: Halihazırda herhangi bir üniversitede okuyan ya da mezun olmuş bireyler, sınavsız olarak açık öğretim programlarına başvurabilirler.

        Açık Öğretime Kayıt Olma Aşamaları

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonrası Kayıt:

        Lise mezunları, üniversiteye geçiş için ÖSYM tarafından düzenlenen YKS’ye girerek açık öğretim fakültelerinin tercih edilebilen programlarını seçebilir.

        Tercih sonuçları açıklandıktan sonra ilgili üniversitenin kayıt takvimine göre kayıt işlemleri başlatılır.

        Kayıtlar e-Devlet sistemi üzerinden ya da üniversitenin belirlediği kayıt bürolarında yapılır.

        İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt:

        Herhangi bir yükseköğretim programında halen öğrenci olan ya da mezun olmuş bireyler, YKS’ye girmeden açık öğretime kayıt olabilir.

        İkinci üniversite başvuruları her yıl genellikle Eylül ayında alınır.

        Başvurular üniversitelerin resmi web siteleri üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilir.

        Öğrenciler, istedikleri açık öğretim programını seçerek sınavsız kayıt yaptırabilir.

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Kayıt:

        Ön lisans mezunları, DGS ile açık öğretim lisans tamamlama programlarına geçiş yapabilir.

        DGS yerleştirmesi sonrası ilgili üniversitenin kayıt tarihleri arasında işlemler tamamlanır.

        Açık Öğretim Kayıt İçin Gerekli Belgeler

        Kayıt sırasında talep edilen belgeler genellikle şunlardır:

        Lise diploması veya mezuniyet belgesi (aslı veya onaylı fotokopisi)

        Nüfus cüzdanı fotokopisi

        Vesikalık fotoğraf

        İnternet başvuru formu çıktısı (üniversitenin sisteminden alınır)

        Harç veya katkı payı dekontu (varsa)

        E-Devlet üzerinden alınan öğrenim durumu belgesi (ikinci üniversite için)

        Açık Öğretim Programları Neler Sunar?

        Açık öğretim sisteminde sunulan bazı popüler programlar şunlardır:

        İşletme

        Kamu Yönetimi

        Sosyoloji

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım

        İlahiyat (Ön lisans ve Lisans)

        Adalet

        Bilgi Yönetimi

        Sağlık Kurumları İşletmeciliği

        Ayrıca, dijital ortamda sunulan ders içerikleri, e-kitaplar, video anlatımlar, forumlar ve canlı dersler gibi desteklerle öğrenme süreci desteklenir.

        Sınavlar ve Değerlendirme Süreci

        Açık öğretim öğrencileri, genellikle yılda iki kez (güz ve bahar dönemi) ara sınav ve dönem sonu sınavlarına girer. Bu sınavlar bazen çevrim içi (online), bazen yüz yüze gerçekleştirilir. Öğrencilerin derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem sonu ortalamasının genellikle en az 2.00 olması beklenir.

        Açık Öğretimin Avantajları Nelerdir?

        Zaman ve mekan kısıtlaması olmadan eğitim alma imkanı

        Çalışan bireyler için esnek öğrenme modeli

        Sınavsız ikinci üniversite imkanı

        Mezuniyet sonrası lisans tamamlama şansı

        Uygun maliyetli öğrenim imkanı

        Açık öğretim, örgün eğitime alternatif olarak birçok bireye yükseköğretim fırsatı sunan önemli bir sistemdir. Kayıt süreci, başvuru şekli ve gerekli şartlar her yıl üniversiteler tarafından güncellenmektedir. Bu nedenle adayların tercih ettikleri üniversitenin resmi kaynaklarını düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşır. Doğru adımlarla yapılan başvurular sayesinde, açık öğretim sistemi bireylere yaşam boyu öğrenme ve kişisel gelişim imkanı sunmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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