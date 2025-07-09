Acıgöl'de son yılların en kurak dönemi yaşanıyor
Denizli'de bulunan Acıgöl, son yılların en kurak dönemini yaşıyor
Giriş: 09.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:11
- 1
Denizli'de, flamingoların da aralarında bulunduğu 20 farklı familyadan 160’ın üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Acıgöl'de, su seviyesi gözle görülür şekilde düştü.
- 2
- 3
Kuraklık özellikle gölün büyük bölümünde etkisini hissettiriyor.
-
- 4
- 5
Çekilen alanlarda kıyı dokuları oluşurken, su kaybı göl çevresinde barınan kuş türlerinin yaşam alanlarını tehdit ediyor.
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ