Acı haberi duyurdular: Aaron Boupendza hayatını kaybetti!

Ülkemizde bir dönem Atakaş Hatayspor forması giyen ve 2020/21 sezonunda Trendyol Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza, hayatını kaybetti.

Gabon Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki santrforun, Çin'de bir kaza sonucu 11. kattan düştüğü belirtildi.

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Federasyondan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"BOUPENDZA ARTIK ARAMIZDA DEĞİL

Gabonlu milli futbolcumuz, Çin’de Zhejiang FC takımında oynarken yaşadığı bir apartman kazasında 11. kattan düşerek aramızdan ayrılmıştır.

28 yaşında hayatını kaybeden Boupendza, Kamerun’daki Afrika Uluslar Kupası’nda sergilediği performansla akıllarda yer eden çok büyük bir forvet olarak hafızalarda kalacaktır.

Futbol eğitimini CF MOUNANA ve Fransa’da Bordeaux kulübünde alan Gabonlu golcü, Romanya’da kısa bir dönem geçirdikten sonra Çin ligine transfer olmuştu.

FEGAFOOT ve Gabon futbol ailesi olarak, Boupendza’nın ailesine bu zor dönemde en içten taziye dileklerimizi iletiyoruz."

MARIUS SUMUDICA: ÇOCUĞUM GİBİYDİ!

Rapid Bükreş'in teknik direktörü Marius Sumudica, birlikte çalıştığı Aaron Boupendza'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili konuştu.

Rumen teknik adam, "Tamamen şok oldum. O benim çocuğum gibiydi. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Oğlumla aynı gün, aynı ay ve aynı yılda doğdu (ağlamaya başlıyor) Benim için çok büyük bir darbe. Aaron gerçekten istediğim bir oyuncuydu. Kelimeler gereksiz. Gerçekten başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum... Kulüpten biri bana menajeriyle konuştuğunu söyledi. Bir sonraki maçta onun için bir şeyler hazırlayacağız, bilmiyorum. Gerçekten daha fazla konuşamam, lütfen beni anlayın." ifadelerini kullandı. HATAYSPOR'DAN PAYLAŞIM 2020/21 sezonunda Hatayspor'umuzun formasını giyen ve gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Başta ailesi vesevenlerine, Zhejiang FC

takımına ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.



Huzur içinde uyu kral👑



Atakaş… pic.twitter.com/okXyYpi7Xt — Hatayspor (@Hatayspor_FK) April 16, 2025