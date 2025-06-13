Ablasını öldürdü, arkadaşını bıçakladı

İHA'nın haberine göre olay, gece saat 02.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesinde bulunan Çalışkan Apartmanı'nın girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anneleri aynı olan üvey kardeşler Figen Bozkurt (34) ile Ceylan İ. (29), aralarındaki husumet yüzünden tartıştı.

Dün gece yarısı da telefonla tartışan kardeşlerin kavgası, Ceylan İ.'nin üvey kardeşinin evine gelmesiyle kavgaya dönüştü. Apartman girişinde kavga eden iki üvey kardeş birbirine saldırırken, Ceylan İ. yanındaki bıçakla Figen Bozkurt'u göğsünden bıçakladı. Ardından kavgayı ayırmak isteyen M.G. (39) isimli şahsa yönelen Ceylan İ. bu şahsı da kolundan bıçaklayarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

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Figen Bozkurt göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışmada katil zanlısı Ceylan İ.'yi, olaydan sonra evine gittiği C.İ. isimli kadın ve Y.B. isimli erkekle birlikte sabaha karşı evde yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ceylan İ., Y.B. ve C.İ. Aksaray Adliyesine sevk edildi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.