En büyük teşekkürü sayın Cumhurbaşkanımıza etmek istiyorum. Bana 'Yahu Abdurrahim nasıl bulaştı bu hastalık sana?' dedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Emine Erdoğan yanındaydı. Bilal Erdoğan... Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Sağlık bakanımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah onu doğuran anadan razı olsun. İnanır mısınız yanımdaki hemşireyi telefona alıp ilaçlarımdan iğnelere kadar her şeyle ilgilenen bir bakanımız var. Böyle bir sağlık bakanını ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Süleyman Soylu aradı. Babası arkadaşımdır. Ona da teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız televizyona çıkıp bir yardım kampanyası başlatmış. Kim için? Yine bizler için. Bu çağrıya kayıtsız kalamazdık. İzler izlemez katkıy yaptım. Bu katkıyı herkesin yapmasını dilerim.