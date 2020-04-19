19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüsü yenen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yaşadığı süreçle ilgili olarak bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. İşte Albayrak'ın sözleri:
''ÇOK ACI ÇEKİYORDUM''
114 gün hastanede kaldım. 18 Mart'Ta hastaneye yatırıldım. Tesadüf eseri tespit edildi. Biraz hastaydım. Hastaneye gittim serum verdiler. Gribal şikayetle gittim. Sabahlara kadar öksürüyordum. Ateşim vardı. İlaçla bastırmaya çalışıyordum. Türkiye'de 10 Mart'ta hastalık çıktı ben de 18'inde hastaneye yattım.
Şirkete gittiğimde çok bitkin oluyordum. Ateşim 37-38 civarı oluyordu. Bitkin bir vaziyetteydim. Çok acı çekiyordum. Bu tip hastalıkları eskiden de ayakta atlatıyordum. Şirket doktoru hemşiresi gelip serum takıyordu. O günleri böyle geçiriyordum.
''EŞİM AĞLAMAYA BAŞLADI''
Bir akşam eve gittiğimde eşim şikayetlerini anlattı. Sırtının çok ağrıdığını söyledi ve 'Beni hastaneye götür' dedi. Benim hiç halim yok hastayım şoför götürsün dedim. 'Sen de gel bakıl' dedi. Yeşilköy'de hastaneye gittik. Tomografi çekildik. Ciğerlerimizin çok kötü olduğunu söylediler. Sizi bırakamayız dediler. Eşim ağlamaya başladı. Biz eve gitmeye çalışıyoruz ama bizi bırakmıyorlar. Sağlık sektöründen yakınlarımız da aynı şekilde çıkarmak istemedi bizi.
''O ANDA ŞERİT GEÇİYOR AKLINIZDA''
Odaya yatırıldık. Kuş kafesi gibi. Aklınıza gelebilecek her şey geliyor o günlerde. Kimsenin moralini bozmak istemem ama o anda şerit geçiyor aklınızda. Belli bir hastalıktan yatarsınız ama bunun ne olduğu belli değil. Allah insanlarımızı korusun. O gün bana virüs teşhisi konuldu. Ciğer ölçümü yapıldığında doktorlar teşhisi koydu. O anda bittik, sinirlerimiz boşaldı, ruh gibi olduk. 14 gün aynı odada kaldık. Canımız yanıyordu.
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