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        Haberler Spor Transfer Abdullah Kavukcu'dan Osimhen açıklaması! - Futbol Haberleri

        Abdullah Kavukcu'dan Osimhen açıklaması!

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerinde bulunduğu Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 21:45 Güncelleme: 17.07.2025 - 21:45
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        Abdullah Kavukcu'dan Osimhen açıklaması!
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        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçen sezon kiralık olarak formalarını giyen Victor Osimhen'in takımlarına gelmek için kulübü Napoli karşısında dimdik durduğunu söyledi.

        Kavukçu, sarı-kırmızılı kulübün Kalamış Tesisleri'nde gerçekleştirdiği 25. şampiyonluk kutlamasında konuştu.

        Başkan Dursun Özbek'in konuşması sırasında kulüp üyeleri ve davetliler, "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor." diye tezahüratta bulundu. Bunun özerine Özbek, mikrofonu transfer görüşmelerini yürüten Abdullah Kavukçu'ya verdi.

        Ocak ayından bu yana Osimhen transferi için çalıştıklarını aktaran Kavukçu, şunları kaydetti:

        "Bu sürece başladığımızda kimse bize inanmıyordu. Önemli olan Galatasaray'ın böyle bir imkanının olduğunu dünyaya göstermekti. Bunu gösterdik. Hiç kimse Galatasaray ile dalga geçemez, kimse bize farklı şekilde konuşamaz. Biz, 'Gerektiği zaman o masada oluruz.' dedik. Biz o masada varız. Rahat olun. Dünyanın en büyük 5 kulübü içinde Galatasaray mutlaka olacak. Biz bu vizyonla yürüyoruz. Osimhen de bizi çok istiyor. İnanılmaz rakamlar teklif ettiler. Üç senede toplam bizim ettiğimiz tekliften 80-90 milyon avro fark var. Ancak o bizi tercih ediyor. Bunu da resmen açıkladı. Dimdik duruyor. Galatasaraylı olan futbolcularla mücadele etmek başarıları getiriyor. Sosyal medyalara çok bakmayın. Birlikte olursak her şeyi başarabileceğimize inanın. İnşallah hep beraber bunu başaracağız."

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