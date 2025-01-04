Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da 100. maçına çıktı!
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Göztepe maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayı 100. kez sırtına geçirdi. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 'dalya' diyen Abdülkerim'e 100. maç anısına plaket takdim etti.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Bellona Kayserispor maçının ilk 11'ini bozmadı.
RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde de Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Yusuf Demir, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.
ZIYECH VE KEREM DEMİRBAY KADRODA YOK
Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosunda Hakim Ziyech ve Kerem Demirbay yer almadı.
Son dönemdeki formsuzluğu sebebiyle süre alamayan Hakim Ziyech, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla kadroda yer almadı.
Ailevi sebeplerle Kayserspor maçında da kadroya alınmayan Kerem Demirbay ise Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmedi.
ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA 100. MAÇ PLAKETİ
Sarı-kırmızılı formayla 100 resmi maçı geçen Abdülkerim Bardakcı'ya plaket takdim edildi.
Süper Lig 17. haftasındaki Bellona Kayserispor müsabakasıyla 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Abdülkerim'e maç öncesinde kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.
Ayrıca milli oyuncuya sırtında "100" yazan forma takdim edildi.
2025 YILINDA İLK KEZ TARAFTARININ KARŞISINDA
Galatasaray, 2025 yılında ilk kez taraftarının karşısına çıktı.
Son olarak Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor'u konuk ettiği müsabakada RAMS Park'ta taraftarıyla buluşan sarı-kırmızılılar, yeni yılın ilk maçında Göztepe'yi konuk etti.