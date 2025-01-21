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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'dan Muslera'ya destek - Galatasaray Haberleri

        Abdülkerim Bardakcı'dan Muslera'ya destek

        Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı, 3-3 berabere biten Dynamo Kiev maçında ıslıklanan Muslera'ya destek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 21:37 Güncelleme: 21.01.2025 - 21:37
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        Abdülkerim Bardakcı'dan Muslera'ya destek!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dynamo Kiev'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmayı değerlendirdi.

        Abdülkerim Bardakcı, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "DURUMU DÜZELTMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

        Bolu'daki otel yangınında vefat edenlere rahmet dileyerek sözlerine başlayan Abdülkerim Bardakcı, "Öne geçtik. Kendi evimizde oynuyoruz. Mutlaka kazanmamız lazımdı. Sıradaki maçımız Ajax olacak. Allah'ın izniyle hedefimize ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz de ilk 8'e kalmak. Çok çalışıyoruz. Sürekli deniyoruz. Bunu düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

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        Çok kolay gol yemeye başladıklarını belirten Abdülkerim, "Savunma, 11 kişi ile yapılıyor. Bu durumu da atlatacağız. Bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

        Davinson Sanchez ile iyi bir uyumu olduğunu belirten milli oyuncu, "Savunma takım halinde yapılır. Elbette bizim de hatalarımız var. Çok gol yiyorsak, stoper olarak en büyük suçluları biziz. Yapacak bir şey yok. En kısa sürede eskisi gibi daha az gol yiyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        MUSLERA'YA DESTEK

        Takım olarak her maça yüzde yüz konsantre olduklarını vurgulayan Abdülkerim, "Herkes, tam konsantre olmuş şekilde maça çıkıyor. Bugün nasip olmadı. Önümüzde bir şans daha var. İnşallah Ajax'ı yeneceğiz." dedi.

        Fernando Muslera'ya maç içinde verilen tepkilere değinen 30 yaşındaki stoper, "Muslera, bu kulübün efsanelerinden. Burada sayısız kupa ve zafer kazandı. Tepkiler illaki olacaktır. Taraftar yapıyorsa haklıdır. Taraftar, her zaman haklıdır. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Muslera, çok büyük karakter. Burada yıllarını harcadı. Muslera, ligin en iyi kalecisi zaten." şeklinde konuştu.

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