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        Haberler Bilgi Ekonomi ABD vizesine ek 250 dolar ödenecek! ABD vize bütünlüğü ücreti nedir, ne kadar, kimler ödeyecek, düzenleme başladı mı?

        ABD vize maliyeti artıyor: ABD vize bütünlüğü ücreti nedir, ne kadar ve kimler ödeyecek?

        ABD, vize başvurusunda bulunan ülkelerden ek olarak en az 250 dolar tutarında "vize bütünlüğü ücreti" alacağını duyurdu. Trump yönetiminin kısa süre önce yürürlüğe koyduğu 'One Big Beautiful Bill Act' (Büyük ve Güzel Yasa) kapsamında uygulanacak bu ücret, kişinin seyahat kurallarına uygun hareket etmesi durumunda geri ödenecek. Ancak ücretin iadesine dair prosedür ve detaylar henüz netleşmedi. İşte, ABD vizesine ek olarak alınacak "vize bütünlüğü ücreti"ne ilişkin bilinen tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 15:03 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:25
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        • 1

          ABD, vize başvurusunda bulunacak kişilerden, mevcut başvuru ücretlerine ek olarak “vize bütünlüğü ücreti” tahsil etmeye hazırlanıyor. Trump yönetiminin hayata geçirdiği ‘One Big Beautiful Bill Act’ (Büyük ve Güzel Yasa) kapsamında uygulanacak bu yeni düzenlemeyle, ABD’ye giriş yapmak isteyen ziyaretçiler en az 250 dolarlık ek bir ödeme yapmak zorunda kalacak. Peki, bu yeni ücret kimleri kapsıyor ve nasıl uygulanacak? İşte “vize bütünlüğü ücreti” hakkında merak edilen detaylar...

        • 2

          ABD VİZE MALİYETİNE EK EN AZ 250 DOLAR ÖDENECEK

          Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD, Trump yönetiminin yakın zamanda yürürlüğe koyduğu 'One Big Beautiful Bill Act'e (Büyük ve Güzel Yasa) göre, uluslararası ziyaretçilerden mevcut vize başvuru maliyetlerine ek olarak en az 250 dolarlık yeni bir "vize bütünlüğü ücreti" ödemelerini isteyecek.

        • 3

          KİMLER VİZE BÜTÜNLÜĞÜ ÜCRETİ ÖDEYECEK?

          Ücret, ABD'ye girmek için göçmen olmayan vize alması gereken tüm ziyaretçiler için geçerli olacak. Tatil ve iş seyahatindeki kişiler, uluslararası öğrenciler ve diğer geçici ziyaretçiler de girişte vizeye ek olarak 250 dolar ücret ödeyecek.

        • 4

          VİZE MUAFİYET PROGRAMI ÜLKELERİ EK ÖDEME YAPMAYACAK

          Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, ABD 2024 yılında yaklaşık 11 milyon göçmen olmayan vize verdi. Avustralya ve birçok Avrupa ülkesi de dahil olmak üzere 'Vize Muafiyet Programı'na dahil olan ülkelerden gelen turistler ve iş seyahatindeki kişiler 90 gün veya daha kısa süreli kalışlar için vize almıyor. Ancak Türkiye gibi mevcut durumda vize ücreti ödeyen ülkeler ise vize ücretine ek olarak 250 dolar "vize bütünlüğü ücreti" verecek. Yeni ücret, özellikle yüksek başvuru ücretleri ve seyahat masraflarıyla boğuşan kişiler için vize sürecine önemli bir maliyet ekliyor. Örneğin, dört kişilik bir aile için tek bir turist vizesi artık yalnızca vize bütünlüğü ücreti olarak 1.000 dolar içerebiliyor.

        • 5

          VİZE BÜTÜNLÜĞÜ ÜCRETİ GERİ ÖDENECEK: KİMLER ALABİLECEK?

          Ücretin vize onayı sırasında tahsil edileceği ve koşullara uygun şekilde seyahatini tamamlayanlara geri ödenebileceği belirtildi. Ancak geri ödeme süreciyle ilgili ayrıntılar henüz netlik kazanmadı. Yeni ücreti uygulayan kurum olan İç Güvenlik Bakanlığı, politikanın uygulanmasının diğer detayları hakkında henüz ayrıntı da vermedi. İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, "Vize bütünlüğü ücretinin uygulanması için kurumlar arası koordinasyon gerekiyor" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ücretin "yönetimin göçmenlik uygulamalarını güçlendirme, vize aşımını caydırma ve sınır güvenliğini finanse etme önceliklerini desteklemek" amacıyla belirlendiğini söyledi.

          Tasarıda geri ödenmeyen ücretlerin "Hazine genel fonuna yatırılacağı" belirtiliyor.

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