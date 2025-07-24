VİZE MUAFİYET PROGRAMI ÜLKELERİ EK ÖDEME YAPMAYACAK

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, ABD 2024 yılında yaklaşık 11 milyon göçmen olmayan vize verdi. Avustralya ve birçok Avrupa ülkesi de dahil olmak üzere 'Vize Muafiyet Programı'na dahil olan ülkelerden gelen turistler ve iş seyahatindeki kişiler 90 gün veya daha kısa süreli kalışlar için vize almıyor. Ancak Türkiye gibi mevcut durumda vize ücreti ödeyen ülkeler ise vize ücretine ek olarak 250 dolar "vize bütünlüğü ücreti" verecek. Yeni ücret, özellikle yüksek başvuru ücretleri ve seyahat masraflarıyla boğuşan kişiler için vize sürecine önemli bir maliyet ekliyor. Örneğin, dört kişilik bir aile için tek bir turist vizesi artık yalnızca vize bütünlüğü ücreti olarak 1.000 dolar içerebiliyor.