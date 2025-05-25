ABD Başkanı Trump: Ordumuzun asıl amacı sınırlarımızı işgallerden korumak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun asıl amacının ülke sınırlarını işgallerden korumak olduğunu ve bu temel ilkeyi yeniden tesis ettiklerini belirterek, sınırdaki düzensiz göçmen girişinde yüzde 99,9 azalma olduğunu söyledi.

Trump, New York'taki ABD Askeri Akademisi West Point'in mezuniyet töreninde konuştu.

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Başında kırmızı renkli "Amerika'yı Tekrar Büyük Yap (MAGA)" yazılı şapkasıyla kürsüye çıkan Trump, yeni mezun askerlere hitaben "Amerika'nın altın çağının ilk West Point mezunlarısınız." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin gidişatını "çok hızlı değiştirdiklerini" söyleyerek, dünyanın en güçlü ordusunu inşa ettiğini savundu ve "Ayrıca, ordumuzun asıl amacının sınırlarımızı işgallerden korumak olduğu temel ilkesini yeniden tesis ediyoruz." diye konuştu.

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ABD'NİN SON 4 YILDIR DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN "İŞGALİ ALTINDA" OLDUĞUNU SAVUNDU

ABD'nin son 4 yıldır düzensiz göçmenlerin "işgali altında" olduğunu savunan Trump, "İlk günden, askerimizi güney sınırına konuşlandırdım ve o günden beri sınır geçişlerini azalttık. Eskiden bir günde yüz binlerce insanın girdiği sınırda son bir buçuk haftada geçişler yüzde 99,999 azaldı." dedi.

Önceki yönetimin hiç bir inceleme yapmadan ABD'ye girmemesi gereken insanlara ve "suçlulara" izin verdiğini savunan Trump, ABD mahkemelerinin, yönetiminin bu konuda çalışmalarına izin vermesini umduğunu da sözlerine ekledi. EL SIKIŞMADAN TÖRENDEN AYRILDI Bir saat süren konuşmanın ardından Trump, ABD başkanlarının geleneğini bozarak mezunlarla el sıkışmadan törenden ayrıldı. Yerel medyada, Trump'ın törene katılımı nedeniyle bir grup göstericinin, "Faşizmi yenin", "Tiranlığı yenin" yazılı pankartlarla akademi binasının girişinde Trump'ı protesto ettiği haberleri yer aldı. Trump, ABD Askeri Akademisi West Point'te en son 2020'de konuşma yapmıştı.