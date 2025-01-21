ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio oldu | Dış Haberler

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio oldu | Dış Haberler

Marco Rubio, oylama sonucu ABD’nin 72'nci Dışişleri Bakanı oldu. AA'nın haberine göre; Florida’nın eski Cumhuriyetçi Senatörü, Senatodaki oylamada 0’a karşı 99 “evet” oyuyla Dışişleri Bakanı olarak onaylandı.

İLK LATİN KÖKENLİ DIŞİŞLERİ BAKANI OLDU

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Kübalı göçmen bir ailenin çocuğu olan Rubio, ABD tarihinde ilk Latin kökenli Dışişleri Bakanı olarak kayıtlara geçti.

Rubio, 14 yıllık senatörlük görevi boyunca Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Senato İstihbarat Komitesi gibi Kongredeki önemli komitelerde görev yaptı.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.