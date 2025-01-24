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        Haberler Yaşam ABD mahkemesi: Filler insan değil, hak talep edemez

        ABD mahkemesi: Filler insan değil, hak talep edemez

        ABD'nin Colorado eyaleti Yüksek Mahkemesi, hayvanat bahçesinde tutulan 5 filin serbest bırakılmasına ilişkin davada 'fillerin insan olmadığına ve insanlar gibi hak talep edemeyeceğine' hükmetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 09:16 Güncelleme: 24.01.2025 - 09:16
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        "Filler insan değil, hak talep edemez"
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        ABD basınındaki haberlere göre, Colorado'da bulunan Cheyenne Mountain Hayvanat Bahçesi'ndeki 5 Afrika filinin esaret altında tutulduğu gerekçesiyle uygun bir barınağa taşınması için 2023'te mahkemeye dava açıldı.

        Davayı açan hayvan hakları savunucusu grup Nonhuman Rights Project (NRP), bir kişinin yasa dışı hapis cezasına veya süresiz tutukluluğa itiraz etmesine izin veren 'habeas corpus' başvurusunu filler adına yapmak istedi.

        NRP üyeleri, 7 hayvan biyoloğundan aldıkları bilgilere atıfta bulunarak, fillerin son derece sosyal ve zeki hayvanlar olduğunu, empati ve farkındalık gibi insanlarla bilişsel yetenekleri paylaştığını belirtti.

        Grup, fillerin, hayvanat bahçesi gibi yerlere hapsolduklarında travma, beyin hasarı ve kronik stres yaşadıklarını ileri sürerek, serbest bırakılmalarını talep etti.

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        Colorado Yüksek Mahkemesi, habeas corpus başvurusunun "sadece insanlar için geçerli olduğunu, hayvanlar için geçerli olmadığını" belirten bölge mahkemesinin kararını onadı.

        Mahkeme, ne kadar bilişsel, duygusal veya sosyal açıdan uyumlu olursa olsun hayvanlar için bu başvurunun yapılamayacağını, hayvanların hak talep edemeyeceğini belirterek, fillerin serbest bırakılması talebini reddetti.

        NRP KARARI ADALETSİZLİK OLARAK YORUMLADI

        Cheyenne Mountain Hayvanat Bahçesi yetkilisi, grubun fillerle ilgili iddialarını reddederek, fillere önemli bir bakım hizmeti sunulduğunu savunarak, açılan davayı anlamsız olarak nitelendirdi.

        NRP üyeleri ise mahkemenin kararını adaletsizlik olarak yorumlayarak, hayvanların özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

        Söz konusu hayvan hakları grubu, daha önce de New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bir filin serbest bırakılması için dava açmış ancak mahkeme benzer gerekçeyle davayı reddetmişti.

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        #fil
        #ABD
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