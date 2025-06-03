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        Haberler Dünya ABD'li Senatör Sanders: Kamala Harris'in stratejisi yanlışlarla doluydu | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Sanders: Kamala Harris'in stratejisi yanlışlarla doluydu

        ABD'nin önde gelen senatörlerinden Bernie Sanders, 2024 Başkanlık Seçimleri'nde Demokratların adayı Kamala Harris'in seçimi kaybetmesini Başkan Biden'ın yarıştan geç çekilmesine bağlamanın yanlış olduğunu söyledi. Sanders, Harris ve ekibinin sıradan Amerikalıların sorunlarını çözmeyi kampanyalarının odağına koyamadıklarını ve bu nedenle Trump'ın kazandığını vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 10:41 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:41
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        Sanders: Harris'in stratejisi yanlışlarla doluydu
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        ABD siyasetinin en önde gelen temsilcilerinden Senatör Bernie Sanders, İngiliz BBC Radio 4'e 2024 Başkanlık Seçimleri'yle ilgili analizlerini aktardı.

        Demokrat Başkan adayı Kamala Harris'in seçimleri neden kaybettiği konusunda net konuşan Vermont Senatörü Sanders, Harris'in yenilgisini dönemin Başkanı Joe Biden'ın yarıştan geç çekilmesine bağlamanın yanlış olduğunu söyledi.

        "Bu Kamala Harris ve danışmanlarının hatasıydı" diyen Sanders, Demokratların "Amerikan işçi sınıfına hitap edecek şekilde tasarlanmış bir kampanya yürütmekte" başarısız olduklarını belirtti.

        "Sıradan bir vatandaşın zorluklarını çözün"

        Sanders, Başkan Donald Trump'ı "makul ölçüde popüler" olarak kabul ederken, Demokratların kampanya sırasında sıradan Amerikalıların karşılaştığı zorlukları ele almaları halinde onu yenebileceklerini söyledi:

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        "Kamala Harris'i seçtirmek için tüm ülkeyi dolaştım ve onlara yalvardım: İşçi sınıfının ihtiyaçlarından bahsedin. Asgari ücreti geçim ücretine yükseltmekten bahsedin. Gerçek sağlık reformu hakkında konuşun. İhtiyacımız olan büyük miktarlarda konut inşa etmekten ve ev sahiplerinin konut konusundaki açgözlülüğünü kontrol altına almaktan bahsedin."

        Ancak Harris'in kampanyası Sanders'ı dinlemek yerine "milyarder dostlara" ve eski ABD Temsilcisi Liz Cheney gibi Trump karşıtı Cumhuriyetçilere güvenmeye karar verdi.

        "Çok yanlış bir stratejiydi"

        Sanders, "Kamala, Liz Cheney ile neredeyse diğer herkesten daha fazla zaman geçirdi. Bu işçi sınıfı insanlarına ne mesaj veriyor?" eleştirisinde bulundu.

        Sanders, "Shark Tank" adlı reality show'un yıldızı milyarder Mark Cuban'ı vekil olarak kullanmanın da Demokratlar için büyük bir yanlış adım olduğunu sözlerine ekledi.

        "Bana göre bu kesinlikle kazanılması gereken bir kampanyaydı ancak danışmanlar ve %1'lik bir kitle onları yoldan çıkardı. Sonuç olarak Demokratlar çok basit bir soruya cevap vermek zorundalar: Siz hangi taraftasınız?"

        "Dmokratlar yeterince çabalamıyor"

        Sanders, "Demokratlar yeterince çabalıyor mu?" sorusuna da "Hayır" yanıtını verdi.

        "Demokrat liderlikle aramdaki fark, Trump'a şiddetle karşı çıkma ihtiyacı değil" diyen Sanders, "Önemli olan işçi sınıfı aileleri arasında yankı uyandıracak bir gündem ortaya koymak. Ve bence bu gündemi destekleyecek çok sayıda Trump yanlısı var." ifadesini kullandı.

        Oylar kullanılmadan önce bile gözlemciler, Demokratların Oprah Winfrey, Beyoncé, George Clooney, Jennifer Lopez ve bu gibi büyük isimlerin destekçilerine güvenme kararına temkinli yaklaşıyor ve bunun işe yarayıp yaramayacağını merak ediyordu.

        Kazanan tarafta olan Cumhuriyetçi stratejist William F.B. O'Reilly'e göre ise, "Oprah ya da Clooney'nin desteği ülkenin büyük bir bölümünde ölüm öpücüğü anlamına geliyor."

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