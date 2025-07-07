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        Haberler Dünya ABD'li Senatör Sanders, İsrail'in Filistin'e saldırılarını "barbarca" olarak nitelendirdi | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Sanders, İsrail'in Filistin'e saldırılarını "barbarca" olarak nitelendirdi

        ABD'li Senatör Sanders, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "barbarca" olarak nitelendirdi. Sanders, ABD halkının da bu saldırıları "ahlaksız ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemler" olarak gördüğünü söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:26 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:26
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        Sanders'tan İsrail'in saldırılarına: "Barbarca"
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        BD’li Senatör Bernie Sanders, İsrail’in Filistin’e karşı sürdürdüğü saldırıları “barbarca” olarak nitelendirdi ve ABD halkının da bu saldırıları "ahlaksız ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemler" olarak gördüğünü ifade etti.

        Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşım yapan Sanders, New York Times'ın (NYT) "Demokratların İsrail'e ilişkin görüşlerin hızla değiştiğini anlamaları gerekiyor" başlıklı haberini alıntılayarak konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Sanders, "Amerikan halkı, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Filistin halkına karşı yürüttüğü barbarca savaşın son derece ahlaksız ve uluslararası hukuku ihlal eden bir eylem olduğunu anlamaktadır." ifadelerini kullandı.

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        Demokratlara, Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesine (AIPAC) karşı cesaretle durmaları çağrısında bulunan Sanders, şunları kaydetti:

        "Demokrat liderlik ne zaman cesaretini toplayıp AIPAC'a karşı durarak 'İsrail'e artık askeri yardım yapılmayacak' diyebilecek?"

        Öte yandan, NYT'de yer alan yazıda, Demokrat Partili elitlerin görüşlerine aykırı bir tutum sergilemesine rağmen, belediye başkanlığı ön seçimlerini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani’nin başarısına dikkati çekildi.

        Yazıda, Demokrat Parti elitlerinin, halkın muhalefetine rağmen İsrail’e "neredeyse koşulsuz" destek vermeye devam etmesi halinde, partinin "bir sonraki başkanlık ön seçimlerinde Mamdani tarzı bir siyasi isyana karşı daha savunmasız hale geleceği" uyarısında bulunuldu.

        ABD’nin 2028 başkanlık seçimlerine yönelik aday profillerinin ele alındığı yazıda, Filistinlilerin haklarını savunmayı "ahlaki tutarlılığın sembolü" haline getirmeye ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye hazır bir aday için "yolun açık olduğu" değerlendirmesine yer verildi.

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