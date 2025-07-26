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        Haberler Dünya ABD'li Senatör Sanders, hükümetin Gazze'deki "zulüm ve açlığı" durdurmak için adım atmasını istedi | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Sanders, hükümetin Gazze'deki "zulüm ve açlığı" durdurmak için adım atmasını istedi

        ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, Amerikan halkının vergileriyle İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının desteklendiğine dikkati çekerek, Beyaz Saray ve Kongreye Gazze'deki "zulüm ve açlığı" durdurmak için adım atma çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:34 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:34
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        ABD'li Senatörden Trump'a: Gazze için artık harekete geç
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        Sanders, "Amerika Gazze'de zulümü ve açlığı bitirmeli" başlığıyla yazılı açıklama yaptı.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının 21 aydır sürdüğüne dikkati çeken Sanders, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze'nin kökünü kazıma çalışmaları, yeni ve korkunç bir safhaya geçti." ifadesini kullandı.

        Sanders, ABD ve dünyanın bu savaşı uzaktan izlememesi gerektiğini vurgulayarak, "Hükümetimizin desteği, silahlarımız ve vergi mükelleflerinin paraları ile ne yapıldığını göz ününe almalıyız. Bundan da ötesi bunu durdurmalıyız." görüşünü paylaştı.

        "İsrail hükümeti, Gazze'nin etnik temizliği için açlığı kullanıyor"

        Senatör Sanders, aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu'nun "Gazze'nin tamamını Yahudileştirecekleri" yönündeki açıklamalarını anımsatarak, "Gerçek şu ki halihazırda çoğu kadın ve çocuk 200 bin Filistinliyi öldüren ya da yaralayan aşırılıkçı İsrail hükümeti, Gazze'nin etnik temizliği için açlığı kullanıyor." ifadesine yer verdi.

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        ABD'nin İsrail ordusuna bugüne kadar 22 milyar dolar yardım yaptığını anımsatan Sanders, "Başka bir deyişle, ABD'lilerin ödediği vergiler çocukları aç bırakmak, sivilleri bombalamak, Netanyahu ve suçlu bakanlarının zulmü için kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Sanders, "Yeter artık yeter. Beyaz Saray ve Kongre, Amerikan etkisinin her yönünü kullanarak acilen bu savaşı bitirmek için harekete geçmeli. Netanyahu hükümetine artık askeri yardım yapılmamalı. Tarih, bu vahşet karşısında harekete geçmeyenleri kınayacaktır." çağrısında bulundu.

        Gazze "açlıktan" ölüyor

        İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

        Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

        Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

        Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

        Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

        Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

        İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

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