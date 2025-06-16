ABD'li Senatör Sanders: ABD, İsrail'in yasadışı savaşına sürüklenmemeli
ABD'nin önde gelen senatörlerinden Bernie Sanders, çatışmayı İsrail'in başlattığını ve ABD'nin İsrail'in yanında İran'a karşı çatışmaya sürüklenmemesi gerektiğini söyledi.
ABD'nin önde gelen senatörlerinden Demokratlara yakın isim Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirerek Trump yönetimine, "İsrail'in yanında savaşa sürüklenmemeliyiz" çağrısı yaptı.
Sanders'ın paylaşımı şöyle:
"Netanyahu bu savaşı İran'a saldırarak başlattı.
İran'ın baş nükleer müzakerecisi Ali Shamkhani'ye suikast düzenleyerek ABD-İran nükleer müzakerelerini kasten sabote etti.
ABD, Netanyahu'nun bir başka yasadışı savaşına askeri ya da mali olarak sürüklenmemelidir."