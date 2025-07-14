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        Haberler Dünya ABD'li Senatör Graham, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "dönüm noktasının yaklaştığını" söyledi | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Graham, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "dönüm noktasının yaklaştığını" söyledi

        ABD'nin önde gelen senatörlerinden Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "dönüm noktasının yaklaştığını" ifade etti. Senatör, "Ukrayna'ya rekor düzeyde silah göndereceğiz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:33 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:33
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        "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda dönüm noktasının yaklaştık"
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        CBS News'un "Face the Nation" programına konuk olan senatörler Richard Blumenthal ve Lindsey Graham, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Cumhuriyetçi Graham, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın "dönüm noktasının yaklaştığını" belirterek, Başkan Donald Trump'ın aylardır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i barış masasına oturtmaya çalıştığını, ancak bu "fırsatın" sona ermek üzere olduğunu savundu.

        Trump'ın bugün Rusya ve Ukrayna hakkında önemli bir açıklama yapacağına işaret eden Graham, "ABD'nin Ukrayna'ya yardım etmek için silah satması fikri çokça gündemde." dedi.

        Graham, ABD'nin şimdiye kadar Ukrayna'ya para ve askeri yardım yaptığını hatırlatarak, "Washington yönetiminin, Ukrayna'ya fayda sağlayabilecek muazzam miktarda silahı Avrupalı müttefiklerimize satmaya başlayacağı planı için bizi takip etmeye devam edin." ifadesini kullandı.

        "Önümüzdeki günlerde, Ukrayna'nın kendini savunmasına yardımcı olmak için rekor düzeyde silah akışı göreceksiniz" diyen Graham, Trump'ın gelecek günlerde "daha önce uygulamadığı kadar" gümrük vergisi ve yaptırım uygulayacağını düşündüğünü belirtti.

        Senatör Graham, "Ukrayna'ya yardım etme çabaları konusunda Avrupa'dan daha fazla destek geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

        Demokrat Blumenthal ise Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini ve Avrupalı devletlerin de bu konuda hemfikir olduğunu öne sürdü.

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