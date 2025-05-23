Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'li Redbird, İngiliz The Telegraph gazetesini 500 milyon sterline satın alıyor | Dış Haberler

        ABD'li Redbird, İngiliz The Telegraph gazetesini 500 milyon sterline satın alıyor

        ABD merkezli özel sermaye şirketi Redbird Capital Partners, İngiliz Telegraph Media Group'u 500 milyon sterline satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD sermayesi The Telegraph'ı satın alıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Redbird'den yapılan açıklamaya göre, The Telegraph'ı 500 milyon sterline satın almak üzere sağlanan anlaşma sonrasında, şirket The Telegraph'ın tek hakim sahibi olacak.

        Böylece, Abu Dhabi merkezli IMI gazetede azınlık hissedar konumuna düşecek.

        Redbird'in büyüme stratejisi The Telegraph'ı uluslararası çapta büyütme hedefi doğrultusunda dijital operasyonlar, abonelikler ve gazetecilik alanlarında sermaye yatırımlarını içerecek.

        Öte yandan Redbird, basılı medya alanında uzmanlaşmış İngiltere merkezli azınlık yatırımcılarla görüşmeleri sürdürüyor.

        Gazeteyi 2004'ten beri bünyesinde bulunduran Barclay ailesinin Lloyds Banking Group'a ödenmemiş borçları sonrasında bankanın The Telegraph'ın kontrolünü ele geçirmesi nedeniyle, iki yıl önce satış süreci başlamıştı.

        Satın almanın ardından 170 yıllık gazetenin geleceğine ilişkin 2 yıldır süren belirsizlik ortadan kalkmış olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Türkiye-Çin arası 'doğrudan iletişim'
        Türkiye-Çin arası 'doğrudan iletişim'
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Habertürk Anasayfa