Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'li Özel Temsilci Barrack: "Lübnan'da silahsızlanma hükümetin yönetiminde Hizbullah'ın tam onayıyla başlamalı" | Dış Haberler

        ABD'li Özel Temsilci Barrack: "Lübnan'da silahsızlanma hükümetin yönetiminde Hizbullah'ın tam onayıyla başlamalı"

        ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik her türlü sürecin, Hizbullah'ın tam onayıyla Lübnan hükümeti tarafından yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 14:38 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Hizbullah'ın silahsızlanmasına ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Barrack, Arab News gazetesine verdiği röportajda, "bir müzakere ekibi kurarak arabulucu olarak çalışmaya başladıklarını ve işlerin hızlı ilerlediğini" ifade ederek, anlaşmanın özünün, “Lübnan’da yaygın olan bireysel silahlar değil, İsrail'i tehdit edebilecek ağır silahlar meselesi olacağını" vurguladı.

        ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, “Lübnan ile İsrail arasında doğrudan teması yasaklayan yasal engellere rağmen, Amerika Birleşik Devletleri’nin iki ülke arasında gizli görüşmeleri kolaylaştırdığını” açıkladı.

        Silahsızlanma sürecinin Lübnan ordusunun müdahalesini gerektireceğine ve Lübnan ordusunun güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden ABD'li temsilci Barrack, "Ordu, Hizbullah ile yumuşak bir şekilde konuşup, ‘İşte silah teslim etme mekanizması’ diyebilir. Biz bir iç savaş istemiyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        Barrack, Hizbullah’ın iki bölümden oluştuğunu, İran tarafından desteklenen bir askeri kanadı ve Lübnan parlamento sistemi içinde faaliyet gösteren bir siyasi kanadı bulunduğunu belirterek, "Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik her türlü sürecin Lübnan hükümetinden başlaması ve Hizbullah’ın tam onayıyla gerçekleşmesi gerekiyor." dedi.

        Sözlerine açıklık getiren Barrack, bu sürecin Bakanlar Kurulu’ndan başlaması gerektiğini vurgulayarak, görevin oradan yetkilendirilmesi ve Hizbullah’ın bir siyasi parti olarak buna onay vermesi gerektiğini belirtti.

        Barrack ayrıca, "Washington’ın Hizbullah’ı açıkça terör örgütü olarak sınıflandırmasına rağmen, örgütün siyasi kanadının parlamentoda sandalye kazandığına, Lübnan’daki Şii toplumunun önemli bir kesiminin, Emel Hareketi ile birlikte temsil ettiğine" dikkati çekti.

        ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

        Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

        Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da 6 Temmuz'da Aşura töreninde yaptığı konuşmada Hizbullah’ın silahları teslim etme çağrılarına, İsrail’in Lübnan’daki saldırıları son bulmadan yanıt vermeyeceğini söylemişti.

        İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan Özdemir için tutuklama talebi
        Aslan Özdemir için tutuklama talebi
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Canlı canlı çöpe attı! Esnaf fark etti
        Canlı canlı çöpe attı! Esnaf fark etti
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        "İzmir'deki orman yangınlarında yanan alan rekoru kırıldı"
        "İzmir'deki orman yangınlarında yanan alan rekoru kırıldı"
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Habertürk Anasayfa