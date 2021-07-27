Artistik cimnastikte kadınlar takım finali, Ariake Cimnastik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ABD'nin yıldız sporcusu Simone Biles, finallerin ilk bölümünde atlama masasında aldığı 13.766 puanın ardından yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Biles, atlama masasında olimpiyat kariyerindeki en düşük puanı aldı.

Biles'ın durumuyla ilgili açıklamada bulunan ABD Cimnastik Federasyonu, 24 yaşındaki sporcunun yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle kadınlar takım finalinden çekildiğini duyurdu. Biles'ın bireysel finallerde yer alıp almayacağının yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı ifade edildi.

Öte yandan kadınlar takım finalinde Rusya Olimpiyat Komitesi altın, müsabakalara Biles'tan yoksun devam eden ABD gümüş, Büyük Britanya ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Tokyo 2020'nin favori sporcuları arasında yer alan Biles, Rio 2016'da 4 altın ve 1 bronz, dünya şampiyonalarında 19 altın, üçer gümüş ve bronz madalya kazanmıştı.