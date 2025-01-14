ABD Küba'yı listeden çıkarmaya hazırlanıyor

ABD basınının Beyaz Saray kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ABD Başkanı Joe Biden Küba'yı terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çıkartmaya hazırlanıyor.

ABD bu hamlesiyle Küba'da bulunan bir kısım tutuklunun serbest bırakılmasını hedeflerken Küba'ya yönelik ekonomik yaptırımların da hafifletilebileceği bildirildi.

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47. ABD Başkanı Donald Trump tarafından dışişleri bakanı olarak atanan Marco Rubio'nun ailesinin 1950'lerde Küba'dan ABD'ye göç ettiği biliniyor. Rubio'nun senatodaki konuşmasında ailesinin Küba kökeninden bahsetmesi bekleniyor.