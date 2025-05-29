Çin'in Tayvan üzerindeki hak iddiası sürerken, ABD istihbaratı önemli bir rapor yayımladı.

İngiltere merkezli The İndependent gazetesinin haberine göre, ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından yayımlanan raporda Çin'in Tayvan'ın çevresinde bulunan adaları ele geçirme ihtimali bulunduğu bildirildi.

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Tayvan'ın Matsu ve Kinmen gibi küçük adaları da kontrol ettiği bilinirken, yayımlanan istihbarat raporunda, Çin'in nispeten küçük adaları ele geçirmek için birçok askeri seçeneğinin bulunduğu ifade edildi.

Kinmen adasının Çin'e yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunduğu biliniyor.

Financial Times'ın ABD'li ve Tayvanlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Çin Tayvan'ı ele geçirmek için askeri kabiliyetlerini artırıyor.

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Tayvanlı üst düzey bir askeri yetkili, Çin Hava Kuvvetlerinin ve füze sistemlerinin Tayvan'a yönelik saldırıda başat rol oynayabileceğini ifade etti.

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TAYVAN'DAN AÇIKLAMA

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 31 askeri hava aracı ve 10 geminin tespit edildiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren Tayvan Adası'nın çevresinde 31 askeri hava aracının uçuşunun gözlendiği duyuruldu.

Açıklamada, hava araçlarından 22'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi. Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 9 savaş gemisi ile 1 "resmi geminin" tespit edildiği aktarılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi. Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor. REKLAM Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor. *Haberin fotoğrafı: Li Gang/Xinhua, temsilidir