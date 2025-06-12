ABD Irak Büyükelçiliği'ni tahliyeye hazırlanıyor: ABD neden alarma geçti?

ABD'nin Irak'taki Bağdat Büyükelçiliği'nin artan güvenlik riskleri nedeniyle tahliye emrine hazırlandığı bildirmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla gözler Orta Doğu'ya çevrildi. Peki ABD Başkanı Trump, neden tahliye emri verdi, ABD basını son gelişmelere ilişkin ne yazdı?

"ORASI TEHLİKELİ BİR YER OLABİLİR"

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ABD'nin Irak'taki Bağdat Büyükelçiliği

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, "bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği" gerekçesiyle aldıklarını söyledi.

Trump, Orta Doğu genelinde birçok ülkedeki zorunlu olmayan ABD'li personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına yönelik talimatları yorumlarken, "Evet, oradan çekiliyorlar çünkü orası tehlikeli bir yer olabilir. Neler olacağını göreceğiz. Çekilme kararını personelimize bildirdik." ifadesini kullandı.

"İRAN ASLA NÜKLEER SİLAH SAHİP OLAMAZ"

Bölgedeki gerilimin azaltılması konusundaki sorulara da yanıt veren Trump, İran'ın nükleer programı konusundaki tutumunu yineleyerek, "Asla nükleer silaha sahip olamazlar. Bu kadar basit. Nükleer silaha sahip olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz." dedi.

REKLAM "ABD İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRI İHTİMALİYLE ALARMA GEÇTİ" Diğer yandan ABD basını, İsrail'in İran'a yönelik operasyon başlatmaya tamamen hazır olduğunu ABD'ye ilettiğini, ABD'nin de buna karşılık harekete geçtiğini yazdı. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik olası operasyonu endişesiyle alarma geçtiği ifade edildi. Bu sebeple; Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki bazı personellerin tahliyesine izin verirken, Pentagon da Orta Doğu'daki asker ailelerinin ayrılmasına yeşil ışık yaktı. Son aylarda, ABD istihbaratı İsrail'in ABD'nin izni olmadan İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı seçebileceği konusunda giderek daha fazla endişe duymaya başlamıştı. ABD SAVUNMA BAKANI'NDAN İRAN UYARISI Öte yandan ABD Senatosu'nda katıldığı oturumda İran'ın nükleer programına ilişkin kendi yaklaşımlarını dile getirdi. Hegseth, Senatör Lindsey Graham'in "İran'ın barışçıl nükleer enerji programı yerine nükleer silah elde etmeye çalıştığına" yönelik iddiasıyla ilgili bölümde, "Nükleer silaha çok benzeyen bir şeye doğru ilerlediklerine dair birçok gösterge var." yorumunu yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Orta Doğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin verildiği belirtilmişti.

PEZEŞKİYAN: ZORBALIĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve Avrupa ile nükleer konuda müzakere ettiklerini ancak ABD'nin sivil nükleer araştırmalardan vazgeçmeleri yönündeki talebini "zorbalık" olarak niteleyerek, bunu kabul etmeyeceklerini yineledi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, İlam eyaletini ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD ile müzakere sürecine ve ülkesine yönelik saldırı tehditlerine değindi. ABD ile görüşmeleri İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in politikaları doğrultusunda sürdürdüklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz." dedi. Washington'un müzakerelerde İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ve nükleer araştırmaları tamamen durdurması talebine işaret eden Pezeşkiyan, "Bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kim söyledi? Onlar kim ki bize tüm nükleer endüstrimizi sökmemizi söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Bilimsel araştırmalardan vazgeçmeyeceklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Bize bu bilime sahip olmamamızı söylüyorlar. Sonra onlara karşı bir şey söylersek de İsrail'in bombalayacağını söylüyorlar. Bilim adamlarımız, seçkinlerimiz füzeler inşa ettiğinde, Saddam artık şehirlerimizi bombalayamadı. Füzelere sahip olana kadar her gün bizi vuruyordu." diye konuştu. Pezeşkiyan, ülke içinde birlik olunması çağrısında bulunarak, "Farklılıklarımızı bir kenara bırakırsak, düşmanların bu topraklara karşı hiçbir istekleri kalmayacak. Aramıza nifak sokup, durumu istismar edip bize saldırmak istiyorlar." dedi. İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı "daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını" söylemişti. İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, buna karşılık, ABD'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyerek, "Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır." demişti.