ABD ile Suudi Arabistan İran ve İsrail'i görüştü | Dış Haberler

ABD ile Suudi Arabistan İran ve İsrail'i görüştü | Dış Haberler

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

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Bin Selman ile Trump, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi, gerginliğin düşürülmesi ve soğukkanlı olunmasının yanı sıra Orta Doğu'da güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması için ortak eylemlerin önemine işaret etti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.