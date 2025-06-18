ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, hastaneye kaldırıldı

Amerikan CNN televizyonunun ilk olarak paylaştığı habere göre Noem, yerel saatle öğleden sonra Gizli Servis korumasındaki bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haberde, Noem'in bilincinin açık olduğu, yanındaki özel kalemiyle konuştuğu ve hastaneye kaldırılmasının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

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Öte yandan, bakanlık kaynaklarından kısa süre sonra yapılan açıklamada, Bakan Noem'in alerjik reaksiyon nedeniyle ambulansla hastaneye götürüldüğü ancak durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.