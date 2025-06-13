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        Haberler Dünya Ortadoğu ABD, füzelerin etkisiz hale getirilmesine yardım etti | Dış Haberler

        ABD, füzelerin etkisiz hale getirilmesine yardım etti

        ABD güçlerinin, İran'ın İsrail saldırılarına karşılık olarak attığı füzelerin etkisiz hale getirilmesine destek verdiği iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 22:41 Güncelleme: 13.06.2025 - 22:41
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        ABD, füzelerin etkisiz hale getirilmesine yardım etti
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        Amerikan Axios haber platformunun adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin "İsrail'in savunmasına" destek verdiği belirtildi.

        Haberde, ABD güçlerinin, İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin etkisiz hale getirilmesinde İsrail ordusuna destek olduğu ifade edildi ancak detaylara yer verilmedi.

        ABD Savunma Bakanlığından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Amerikan unsurlarının katılmadığını açıklamıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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