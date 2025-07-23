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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı: Witkoff Gazze'ye doğru yola çıktı | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanlığı: Witkoff Gazze'ye doğru yola çıktı

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 'Gazze bölgesine' doğru yola çıktığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 01:16 Güncelleme: 23.07.2025 - 01:16
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        Witkoff Gazze'ye doğru yola çıktı
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        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İsrail'in saldırılarının ve ablukasının devam ettiği Gazze'ye bir "koridor" açma çabaları için Orta Doğu'da görüşmelere katılacağını bildirdi.

        Bruce, başkent Washington'daki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Witkoff'un Orta Doğu'ya yapacağı seyahatte, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını sağlayacak bir "koridor" oluşturmayı amaçlayan görüşmelere katılacağını açıkladı.

        Özel Temsilci Witkoff'un şu anda "Gazze bölgesine doğru yola çıktığını" belirten Bruce, "Başkan (Trump), Dışişleri Bakanı (Marco Rubio) ve Temsilci (Witkoff) olarak hepimiz, yeni bir ateşkes ve yardımların (Gazze'ye) ulaşması için bir insani koridor açmaya doğru ilerleyeceğimize dair güçlü bir umut besliyoruz." dedi.

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        Bruce, iki tarafın da (İsrail ve Hamas) bunu kabul ettiğini, söz konusu anlaşma ve ateşkesin çerçevesini oluşturmayı "dört gözle beklediklerini" dile getirdi.

        Gazze'deki Filistinlilerin, gıda yardımı almaya çalışırken hedef olmalarıyla ilgili soruya cevap veren Bruce, Gazze'nin kuzeyindeki bir sınır kapısında Brileşmiş Milletler konvoyundan yiyecek almaya çalışırken öldürülen 30 kişi için "derin üzüntü" duyduğunu söyledi.

        Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, Dışişleri Bakanı Rubio'nun, Suriye ve İsrail arasında mevcut durumla ilgili iyimser olduğunu ve Suriye hükümetinin Süveyda bölgesine girmemek için "bir sınır üzerinde anlaşması gerektiği" düşüncelerini paylaştı.

        Suriye'deki geçici hükümetin bazı konularda yeterli olmadığını ifade eden Bruce, bu açığı "en iyilerimizden biri" diye tanımladığı ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın kapattığını kaydetti.

        İsrail'in, "Hamas'ın ateşkes teklifine 24 saat içinde yanıt vermesini" öngördüğü iddiası

        Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine 24 saat içinde yanıt vermesinin öngördüğünü iddia etti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün açıklamasının ardından İsrail basınına konuşan bir kaynak, Özel Temsilcisi Witkoff'un hafta sonu bölgeye gelmesinin beklendiğini belirtti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

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