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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 322 milyon dolarlık silah satışını onayladı | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 322 milyon dolarlık silah satışını onayladı

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini geliştirmek ve zırhlı savaş ekipmanları sağlamak amacıyla Kiev'e 322 milyon dolarlık silah satışını onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:11
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        ABD'den Ukrayna'ya 322 milyon dolarlık silah satışına onay
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        ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Kiev yönetimine 322 milyon dolarlık silah satışını onayladı.

        ABD Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'ya silah satışıyla ilgili açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini geliştirmek ve zırhlı savaş ekipmanları sağlamak amacıyla Kiev yönetimine 322 milyon dolarlık silah satışının onaylandığı ifade edildi.

        Kongre'ye gönderilen bildirime göre, ABD yapımı zırhlı araçların tedariki, bakımı, onarımı ve modernizasyonu için 150 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldığı belirtilen açıklamada, karadan havaya füze sistemleri için ise 172 milyon dolar tahsis edildiği kaydedildi.

        ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile 14 Temmuz'da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptıklarını belirterek, ülkesinin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıklamıştı.

        Rutte ise "ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme kararı çok önemli. Avrupalı devletlerle görüşeceğim ve Ukrayna için askeri yardım konteynerleri hazırlayacağız." demişti.

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