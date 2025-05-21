ABD Dışişleri Bakanı'ndan Gazze açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'ye gıda girişlerinin artması konusunda İsrail tarafıyla görüştüklerini kaydederek, "Aslında, önümüzdeki birkaç gün içinde (Gazze'ye) daha fazla yardımın hızla akmaya başlamasını bekliyoruz." dedi.

Bakan Rubio, Gazze protestolarına da maruz kaldığı Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki bütçe oturumunda, Gazze'ye insani yardım girişlerinin İsrail tarafından engellenmesine ilişkin soruları yanıtladı.

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Rubio'ya Gazze'ye daha fazla yardım çağrısında bulunan Demokrat Kongre üyesi Madeleine Dean, "Sayın Bakan, Gazze açlıktan ölüyor." diye seslendi.

Dean, Papa 14. Leo'nun da Gazze'deki insani krize acil çözüm çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Geçen hafta itibariyle Birleşmiş Milletler (BM), en az 57 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ve 14 bin çocuğun da açlıktan ölmek üzere olduğunu teyit etti. Yiyecekler günlerce, haftalarca sınırın hemen ötesinde duruyor. Gazze'de masum çocuklar ölüyor." diye konuştu.

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ABD'li Kongre üyesi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Papa, bunun bedelinin çocuklar, yaşlılar ve hastalar tarafından ödendiğini söyledi. Sayın Bakan Rubio, size sesleniyorum ve Papa'nın çağrısına uyarak, yiyecek ve suya muhtaç çocukları, karınlarını doyurma imkanı olmayan bebekleri kurtarmak için inancımız gereği bir duruş göstermenizi rica ediyorum. Gazze'ye yardım ulaştırmak için taahhütte bulunacak mısınız?"

Dean'in sözlerine cevap veren Rubio ise Gazze'ye daha fazla yardım girmesi için çalıştıklarını ifade etti. Rubio, "İsraillilerden (Gazze'ye) daha fazla yardım akışına izin vermelerini istedik, sanırım onların bilgisi bu yönde. Aslında bu hafta sonu Roma'da gıda programı ekibiyle bir araya geldim. Gıda dağıtımı için bir sistemin olduğuna inanıyoruz. Onları bu yönde teşvik etmeye devam edeceğiz. Aslında, önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla yardımın hızla akmaya başlamasını bekliyoruz." diye konuştu. *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir