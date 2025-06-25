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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı: İran artık nükleer silahtan çok uzakta | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı: İran artık nükleer silahtan çok uzakta

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasının ardından Tahran yönetiminin nükleer silah üretmekten 'çok uzakta' olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:22
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        ABD: İran artık nükleer silahtan çok uzakta
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        İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan ve dün karmaşık bir ateşkes süreciyle silahların sustuğu çatışmada ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasının yankısı sürüyor.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Politico'ya verdiği demeçte, ABD'nin İran'ın üç ana nükleer tesisini vurmasının ardından İran'ın "nükleer silahtan çok daha uzakta" olduğunu söyledi.

        Rubio, "Sonuç olarak, bugün nükleer silahtan, Başkan'ın bu cesur adımı atmasından önce olduğundan çok daha uzaktalar. Çeşitli farklı bileşenlerde önemli, çok önemli, büyük hasar meydana geldi ve bu konuda daha yeni yeni bilgi ediniyoruz" dedi.

        İran Parlamentosu ise BM Nükleer Denetleme Kurumu ile işbirliğinin askıya alınmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Ülkenin Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bu hamleye son onayı vermesi bekleniyor.

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        İsrail ile İran arasında 12 gün süren saldırıların ardından gelen ateşkes

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında 12 gün süren saldırıların ardından ateşkesin uygulamaya girdiğini duyurmuş, İsrail bunu kabul ettiğini açıklamıştı. İsrail, sabah 10.00 sularında füze atıldığını, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunmuştu.

        Bunun üzerine İsrail'den, İran'a sert karşılık vereceği tehditleri yükselmişti. İsrail basını, daha sonra İsrail ordusunun Tahran'da bir radar istasyonunu hedef aldıktan sonra savaş uçaklarının bölgeden ayrıldığını yazmıştı.

        ABD Başkanı Trump, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkesi bozduğunu ve bu durumdan memnun olmadığını söylemişti.

        Ateşkesin ardından İsrail'in "hiç görülmedik şekilde" saldırıda bulunduğunu belirten Trump, "Onlardan memnun değilim. İran'dan da memnun değilim ancak İsrail'in bu sabah yaptıklarından hiç hoşnut değilim." ifadelerini kullanmıştı.

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