ABD'den Ukrayna'ya hava savunma tedariki

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 180 milyon dolar değerindeki hava savunma destek paketi satışını onayladı.

ABD ayrıca, Ukrayna'ya, 150 milyon dolar değerinde M109 Howitzer'in bakım ve yenilemenmesine yönelik paketin satışını onayladı.

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Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri göndereceklerini söylemişti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri gönderip göndermeyeceklerine ilişkin soruya, "Henüz sayısı kesinleşmedi ama biraz göndereceğiz çünkü korunmaya ihtiyaçları var. Ama Avrupa Birliği ödeyecek. Biz hiçbir şey ödemeyeceğiz ama göndereceğiz. Bu, bizim için iş olacak. Onlara, çok ihtiyaçları olan Patriotları göndereceğiz." şeklinde yanıt vermişti.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayarak, "Putin'in söylediklerinin arkasında biri olduğunu sanırdım. Çok güzel konuşuyor ancak sonra gece insanları bombalıyor. Bu hoşumuza gitmiyor." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar duyurup duyurmayacağına ilişkin soruya ise Trump, "Ne olacağını göreceğiz." yanıtını vermişti.

Trump, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştirmek üzere ittifakla anlaştığını ve bu silahların masrafını NATO'nun üstleneceğini belirtmişti.