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        Haberler Dünya ABD'den UAEA Başkanı Grossi'ye destek | Dış Haberler

        ABD'den UAEA Başkanı Grossi'ye destek

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye yönelik tavrının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 01:17 Güncelleme: 29.06.2025 - 01:17
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        ABD'den UAEA Başkanı'na destek
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        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ın, İsrail ve ABD'nin saldırılarını meşrulaştırmakla ve İsrail adına casuslukla suçladığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin “tutuklanması ve infaz edilmesi” yönündeki çağrılarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

        Rubio, X hesabından yaptığı paylaşımda Grossi’ye destek çıktı.

        İran’da UAEA’nın “kritik doğrulama ve izleme çabalarını” desteklediklerini belirten Rubio, “İran'ın UAEA Başkanı Grossi'nin tutuklanması ve infaz edilmesi yönündeki çağrıları kabul edilemezdir ve kınanmalıdır.” ifadelerini paylaştı.

        Rubio, Grossi ve UAEA’nın çalışmalarını takdir ettiklerini vurgulayarak, İran'a UAEA personelinin güvenliğini ve emniyetini sağlama çağrısı yaptı.

        İranlı yetkililer, İsrail ve ABD'nin ülke içindeki nükleer tesislere yönelik saldırılarını kınamayan ve saldırıları meşrulaştırmakla suçladıkları Grossi'yi, Tel Aviv yönetiminin eylemlerine destek vermek ve İran’ın ulusal güvenliğine karşı ağır ihanetlerde bulunmakla suçlayarak bundan sonra ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

        İran Meclisi, 25 Haziran'da "İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nin son saldırılarına ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bu saldırıları kınamamasına karşı Ajans ile tüm iş birliğini askıya almasını zorunlu kılan" yasa tasarısını 290 kişilik mecliste 221’e karşı 0 oyla kabul etmişti.

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