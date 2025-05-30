ABD'den Rusya'ya ek yaptırım uyarısı

BM Güvenlik Konseyi oturumunda, üyeler Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Kelley, ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasında "barışa giden bir yol aradığını" ve bu savaşın sona ermesini istediğini aktararak, Ukrayna'nın bu konuda mutabakata varmasına rağmen Rusya'yı ateşkesi kabul etmeye çağırmaya devam ettiklerini söyledi.

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AA'nın haberine göre; Rusya'nın savaşı sürdürme yönünde karar alması halinde ABD'nin müzakerelerden çekilmeyi düşünmek zorunda kalacağını ifade eden Kelley, "Bu çatışmaya askeri bir çözüm yok. Şu anda teklif edilen anlaşma Rusya için mümkün olan en iyi sonuçtur. Başkan Putin anlaşmayı kabul etmelidir. Savaşın devam etmesinin alternatifi hiç kimsenin çıkarına olmaz." dedi.

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Kelley, ABD'nin Rusya ile barış ve ekonomik getirileri üzerine çalışmak istediğini vurgulayarak, bunu reddetmesi halinde ise "Rusya'ya yönelik ek yaptırımlar hala masada" olduğu uyarısı yaptı.

Bu savaşı bitirmenin Rusya ve Ukrayna'nın sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Kelley, "Zaman, savaşı uzatacak olanların yanında değil. Hem Rusya'yı hem de Ukrayna'yı barışı sürdürmek için zor ve tarihi bir karar almaya çağırıyoruz." diye konuştu.

"YENİ ABD YÖNETİMİ SON BİRKAÇ AYDA GÖZLERİNİ AÇTI" Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise konseyde yaptığı konuşmada, bu ay dönem başkanı olan Yunanistan'ı oturuma çok fazla Avrupa Birliği ülkesini davet etmekle eleştirdi. Nebenzia, "Ukrayna'nın dışında davet edilen beş heyet daha var, bunlar ya NATO ya AB üyeleri ya da müttefikleri. Her seferinde bu heyetler, en az yarım saat, konuşmalarında sıfır katkı ile bütçe açığı da dikkate alınarak Güvenlik Konseyi'nin çok değerli zamanını harcıyorlar. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı. Avrupalı meslektaşlarının konsey toplantısını Ukrayna krizine barışçıl bir çözümü tartışmak için değil Ukrayna'yı "Rus saldırganlığının kurbanı" olarak göstermek için düzenlediğini savunan Nebenzia, Ukrayna'daki mevcut yönetim ile destekçilerinin bu savaştan çıkar sağladığını öne sürdü. REKLAM Nebenzia, "Savaşı mümkün olduğunca uzatmak istiyorlar ama bu kolay değil çünkü yeni ABD yönetimi son birkaç ayda gözlerini açtı ve Zelensky rejiminin gerçek yüzünü ve Ukrayna çatışmasının temel nedenlerini gördü." dedi.

Rusya'nın sürekli provoke edildiğini savunan Nebenzia, devam eden barış görüşmeleri konusunda da topun Ukrayna'nın sahasında olduğunu öne sürdü. "AMAÇLARI, İSTANBUL TOPLANTISINI İÇİ BOŞ BİR SÜRECE DÖNÜŞTÜRMEKTİ" Ukrayna'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Khrystyna Hayovyshyn da Ukrayna'nın barış görüşmelerinden korkmadığını belirterek, aksine Rusya'nın bu konudaki çağrıları reddettiğini savundu. Hayovyshyn, Ukrayna liderinin 16 Mayıs’ta İstanbul'da yapılan müzakerelere katılmak için Türkiye'ye gittiğini ancak Rusya liderinin toplantıya katılmak yerine düşük seviyede heyet gönderdiğini hatırlattı. Rus heyetinin yine 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelere gelen aynı kişilerden oluştuğuna dikkati çeken Hayovyshyn, "Bu, Rusya'nın temel yaklaşımını değiştirmediğini gösteriyor. Amaçları, İstanbul toplantısını 2022'deki görüşmeleri anımsatan sahnelenmiş, içi boş bir sürece dönüştürmekti." ifadelerini kullandı. Hayovyshyn, müzakerelerin devamı ve başarısı için en az 30 gün koşulsuz ve tam bir ateşkes şartı konusunda ısrar etmeye devam edeceklerini belirterek, ancak Rusya'nın savaşı sürdürmek ve daha fazla Ukrayna toprağını işgal etmek için zaman kazanmaya çalıştığını savundu.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.