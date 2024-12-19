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        Haberler Dünya ABD'den, Pakistan'ın balistik füze programıyla ilişkili 4 kuruluşa yaptırım kararı | Dış Haberler

        ABD'den, Pakistan'ın balistik füze programıyla ilişkili 4 kuruluşa yaptırım kararı

        ABD, Pakistan'ın balistik füze programına "katkıda bulundukları" gerekçesiyle 4 kuruluşa yaptırım uyguladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:33 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:33
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        ABD'den 4 Pakistan kuruluşuna yaptırım
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        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan merkezli "National Development Complex (NDC), Akhtar and Sons Private Limited, Affiliates International ve Rockside Enterprise" kuruluşların, yaptırım uygulanacaklar listesine alındığını duyurdu.

        Açıklamada, söz konusu kuruluşların, Pakistan'ın balistik füze programının geliştirilmesi için "malzeme temini" çabasında olduğu iddia edildi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Endişelerimiz konusunda açık ve tutarlı olduk. Bu konularda Pakistan ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Pakistan'dan tepki

        Geo News'a göre Pakistan, ABD'nin söz konusu kuruluşlara yaptırım kararını tepkiyle karşıladı.

        Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, ABD'nin kararını "taraflı" olarak niteledi.

        Sözcü Baloch, "Askeri asimetriyi vurgulamayı amaçlayan bu yaptırımlar, barış ve güvenlik amacına ters düşmektedir." değerlendirmesini yaptı.

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