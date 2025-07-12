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        Haberler Dünya ABD'den iki müttefikine kritik 'Çin' sorusu: Savaşa girersek ne yapacaksınız? | Dış Haberler

        ABD'den iki müttefikine kritik 'Çin' sorusu: Savaşa girersek ne yapacaksınız?

        ABD medyası, Çin ve Trump yönetimiyle ilgili kritik bir iddiada bulundu. İddiaya göre Pentagon, Japonya ve Avustralya'ya "Çin Tayvan'a saldırırsa ve bu sebeple ABD ve Çin karşı karşıya gelirse, nasıl bir politika izleyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 14:15 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:15
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        ABD'den iki müttefikine kritik 'Çin' sorusu
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        Financial Times'ın haberine göre Pentagon, Japonya ve Avustralya'dan ABD ve Çin'in Tayvan konusunda savaşa girmesi halinde nasıl bir rol oynayacaklarını netleştirmelerini istiyor.

        Haberde, ABD Savunma Müsteşarı Elbridge Colby'nin her iki ülkenin savunma yetkilileriyle yaptığı son görüşmelerde konuyu gündeme getirdiği belirtildi.

        CNN, ABD Başkanı Trump'ın Başkanlık kampanyası döneminde bağışçılarla yaptığı bir kapalı toplantıda, "Çin lideri Xi'ye Tayvan'a saldırması durumunda Pekin'i bombalayacağımı söyledim" dediğini öne sürmüştü.

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