ABD'den iki müttefikine kritik 'Çin' sorusu: Savaşa girersek ne yapacaksınız? | Dış Haberler

ABD'den iki müttefikine kritik 'Çin' sorusu: Savaşa girersek ne yapacaksınız? | Dış Haberler

Financial Times'ın haberine göre Pentagon, Japonya ve Avustralya'dan ABD ve Çin'in Tayvan konusunda savaşa girmesi halinde nasıl bir rol oynayacaklarını netleştirmelerini istiyor.

Haberde, ABD Savunma Müsteşarı Elbridge Colby'nin her iki ülkenin savunma yetkilileriyle yaptığı son görüşmelerde konuyu gündeme getirdiği belirtildi.

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CNN, ABD Başkanı Trump'ın Başkanlık kampanyası döneminde bağışçılarla yaptığı bir kapalı toplantıda, "Çin lideri Xi'ye Tayvan'a saldırması durumunda Pekin'i bombalayacağımı söyledim" dediğini öne sürmüştü.