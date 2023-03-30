ABD'den getirilen 12 tarihi esere Antalya Müzesi'nde özel bölüm

FARKLI İLLERDEN KAÇIRILMIŞ 12 ESER
Antalya, Burdur, Konya, Şanlıurfa, Çanakkale, Manisa ve Doğu Anadolu gibi Türkiye'nin farklı bölgelerine ait ABD'den iadesi sağlanan 12 tarihi eserin listesi ise şu şekilde; Tunç boğa arabası, Roma dönemi askeri diploma, Neolitik Hacılar Ana Tanrıça figürü, Urartu dönemi terakota vazo, Roma dönemi bronz büst taçlı erkek başı, Killia tipi mermer idol, Hydai Antik Kenti kökenli oinokhoe, Çatalhöyük kökenli taş heykelcik, Roma dönemi tetrark heykel başı, Perge Tiyatrosu'ndan heykel başı, Bubon bronz kol ve Lucius Verus heykeli.