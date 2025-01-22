ABD'de iki öğrenci silahla vuruldu
ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville şehrindeki Antioch Lisesinde 2 öğrenci, bir diğer öğrenci tarafından vuruldu.
ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki lisede bir saldırgan, 1 kız öğrenciyi silahla öldürüp, 1 öğrenciyi de yaraladıktan sonra intihar etti.
ABD basınındaki haberlere göre, Antioch Lisesinde 17 yaşında bir öğrenci, okulun kafeteryasında silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 1 kız öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı. Saldırgan ise intihar etti.
Nashville polisi, yayımladığı açıklamada öğrencileri bir araya toplamaya başladıklarını ve durumun kontrol altına alındığını ifade ederken olay yerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.