"EV ÜSTÜMÜZDE PARÇALANDI"
Hortumun tamamen harabeye çevirdiği bölge sakinlerinden Samy Jackson, akşam vakti evine ulaştığı sırada şiddetli bir fırtınaya yakalandıklarını, evleri hortumun etkisiyle parçalanmaya başlayınca bir şilteyi kendilerine siper ettiklerini, ancak o anda yaşanan bir patlamayla duvara doğru savrulduklarını anlattı. Jackson, "Enkaz üzerimize geliyordu. Sonra hortum evi kaldırdı ve tekrar yere fırlattı. Ev üstümüzde parçalandı ve biz enkazın altında mahsur kaldık." ifadelerini kullandı.