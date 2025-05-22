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        Haberler Dünya ABD'de CIA binası yakınındaki şüpheli kişi güvenlik görevlilerince vuruldu | Dış Haberler

        ABD'de CIA binası yakınındaki şüpheli kişi güvenlik görevlilerince vuruldu

        ABD'nin Virginia eyaletindeki Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) binasının ana girişine yakın yerde bulunan şüphelinin güvenlik görevlilerince vurularak yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:00 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:00
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        CIA binası yakınındaki 'şüpheli' kişi görevlilerce vuruldu
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        Amerikan NBC News kanalında yer alan bilgilere göre, şüpheli bir kişi, Langley'deki CIA binası yakınlarında sabah saatlerinde vuruldu.

        Kanala açıklama yapan bir CIA yetkilisi, "güvenlik olayı" nedeniyle kolluk kuvvetlerince vurulan şüpheli kişinin yaralandığını belirtti.

        Yetkili, CIA'daki olayın gece saatlerinde Washington'da iki İsrail Büyükelçiliği çalışanının vurularak öldürülmesi olayıyla herhangi bir bağlantısının olduğuna yönelik kanıtın bulunmadığını bildirdi.

        Öte yandan CIA'nın X hesabından yapılan açıklamada, Langley'deki ana binanın girişinin bugün kullanıma kapalı olacağı bilgisi paylaşıldı.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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