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        Haberler Dünya ABD'de bir senatöre ters kelepçe takıldı | Dış Haberler

        ABD'de bir senatöre ters kelepçe takıldı

        ABD'de Kaliforniya senatörü olarak görev yapan Alex Padilla, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlileri tarafından ters kelepçe ile gözaltına alındı. Padilla'nın ofisinden yapılan açıklamaya göre, senatör, gözaltına alınmadan önce İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in basın toplantısını dinliyordu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 22:26 Güncelleme: 12.06.2025 - 22:35
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        ABD'de senatöre ters kelepçe
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        ABD'de Kaliforniya Senatörü olarak görev yapan Alex Padilla, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlileri tarafından yere yatırılıp ters kelepçe uygulanarak gözaltına alındı.

        Demokrat Partili olduğu bilinen Padilla'nın gözaltı öncesinde İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in basın toplantısını dinlediği aktarılırken, Noem gözaltı sonrasında Padilla ile bir araya geldi.

        Padilla, Kristi Noem'in Los Angeles'ta süren gösterilerle ilgili basın toplantısını dinlerken, zorla yere yatırılıp kelepçelendiğini aktardı.

        Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

        ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.

        ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

        ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

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