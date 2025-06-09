ABD'de Arda Güler çılgınlığı!

2026 Dünya Kupası Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, özel maçta ABD ile karşı karşıya geldi.

Millilerimiz 1. dakikada 1-0 geride düşse de, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmasını bildi.

Bu maçta sahada 1 gol kaydeden Arda Güler'e, ABD'li taraftarların ilgili de gündem oldu. 20 yaşındaki futbolcunun yanından geçen ABD'li gençlerin şaşkınlıkları yüzlerine yansıdı ve ikonik bir fotoğraf ortaya çıktı.

ARDA GÜLER IN USA.



WHAT A PIC! 🇺🇸🤩 pic.twitter.com/ow6HzquycU — Madrid Zone (@theMadridZone) June 8, 2025

Öte yandan maç öncesi güvenlik görevlileri de soyunma odasına giden Arda Güler'den koridorlarda imza almak ve fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.