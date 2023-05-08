ABD'de 8 kişinin öldüğü AVM saldırısında yeni detaylar

DİĞER SALDIRILARA KIYASLA NASIL BİR TABLO ÇIKIYOR?
Cumartesi günkü saldırı, 21 Ocak'ta bir silahlı saldırganın bir balo salonunda 11 kişiyi öldürdüğü Monterey Park, California katliamından sonra yılın en ölümcül ikinci silahlı saldırısı oldu.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silahlı saldırılara ilişkin bir veri tabanı olan Silah Şiddeti Arşivi'ne göre 2023 yılında, en az dört kişinin vurulması olarak tanımlanan 199 'toplu silahlı saldırı' gerçekleşti.
Geçtiğimiz hafta sonu, Cleveland, Teksas'ta bir silahlı saldırgan, bahçesinde 5 kişiyi öldürdü. Günlerce süren arama çalışmalarının ardından yakalandı.
Pazartesi günü bir cinsel saldırı suçlusu, silahı kendisine doğrultmadan önce karısı ve üç çocuğu da dahil olmak üzere 6 kişiyi vurdu.
Çarşamba günü ise silahlı bir kişi Atlanta'da 1 kişiyi öldürdü ve 4 kişiyi yaraladı.