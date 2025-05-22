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        Haberler Dünya ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı silahlı saldırıda öldü | Dış Haberler

        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı silahlı saldırıda öldü

        ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırganın gözaltına alındığı ve İsrail Büyükelçisi'nin ABD Başkanı Trump ile görüştüğü aktarıldı. Trump yaptığı açıklamada, "Açıkça antisemitizme dayanan bu korkunç saldırılar hemen sona ermeli! Nefret ve radikalizmin ABD'de yeri yok." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.05.2025 - 07:47 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:08
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        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
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        ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırgan polis tarafından yakalandı.

        ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı açıklamada, 2 elçilik çalışanının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü belirtti. Olayın incelendiğini aktaran Noem, "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Olayın ardından İsrail Büyükelçisi'nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü aktarıldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı da ABD'li yetkililerle iletişimde olduğunu bildirdi.

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        TRUMP: NEFRET VE RADİKALİZMİN ABD'DE YERİ YOK

        ABD Başkanı Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Açıkça antisemitizme dayanan bu korkunç saldırılar HEMEN sona ermeli! Nefret ve radikalizmin ABD'de yeri yok. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Böyle şeylerin olması çok üzücü! Tanrı hepinizi korusun!" ifadelerini kullandı.

        İsrail Büyükelçisi, FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlerin, evlenmek üzere olan bir çift olduğunu söyledi.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela Smith, olaydan önce müzenin dışında dolaşırken görülen şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Şüphelinin, 30 yaşındaki Elias Rodriguez olarak teşhis edildiğini ve gözaltındayken "Özgür Filistin, Özgür Filistin" diye slogan attığını dile getirdi.

        Ayrıca zanlının daha önce polisle hiçbir temasının olmadığını ekledi.

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da olayı kınadı.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, dünyanın dört bir yanındaki İsrail elçiliklerinde güvenliğin arttırılacağını söyledi.

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