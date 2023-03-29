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Haberler Dünya

ABD, Belarus muhalefetine desteğini yineledi

ABD'de Biden yönetimi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın en büyük müttefiklerinden olan Lukaşenko yönetimindeki Belarus'un muhalif lideriyle kritik bir görüşme gerçekleştirerek desteğini yineledi.

Giriş: 29.03.2023 - 19:46 | Güncelleme: ABONE OL
ABD, Belarus muhalefetine desteğini yineledi
AA

ABD, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko liderliğindeki yönetime karşı muhalif liderlere desteğini yineledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın 27 Mart'ta Belaruslu muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, Sullivan'ın görüşmede, ABD'nin Belarus halkının "özgür ve adil seçimler, insan haklarının korunması gibi egemen ve demokratik gelecek arayışına" verdiği desteğin altını çizdiği belirtildi.

Sullivan'ın, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko liderliğindeki yönetimi eylemlerinden sorumlu tutmaya devam edeceğini tasdik ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(Taraflar) Rejimin demokrasi yanlısı harekete karşı devam eden baskılarına, 1400'den fazla siyasi mahkumun devam eden tutukluluğu dahil alenen işlediği insan hakları ihlallerine ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşındaki yardımına karşılık olarak ABD tarafından alınan son önlemleri tartıştılar."

RUSYA'NIN BELARUS'A TAKTİK NÜKLEER SİLAH YERLEŞTİRME KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." demişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın henüz bu konuda harekete geçtiğini görmediklerini belirtmiş ancak bunun endişe verici olduğunu söylemişti.

Fotoğraf: AA

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