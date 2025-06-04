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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Xi'yi severim ama anlaşması çok zor biri | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Xi'yi severim ama anlaşması çok zor biri

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in sert ve "anlaşma yapması son derece zor" biri olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 09:51 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:51
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        Trump: Xi'yi severim ama anlaşması çok zor biri
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        ABD ve Çin arasındaki ilişkiler Trump döneminin ardından yükselen bir gerginliğin içinde devam ediyor.

        Başkan Trump, Truth Social'daki bir paylaşımında "Çin Devlet Başkanı Xi'yi severim, her zaman sevdim ve her zaman seveceğim, ancak o ÇOK SERT VE ANLAŞMA YAPMASI SON DERECE ZOR" açıklamasını yaptı.

        İki ülke arasında başlayan 'ticaret savaşı', daha sonra bir anlaşmaya dönüşmüş ancak Trump'ın geçtiğimiz haftaki açıklamasıyla süreç yeniden alevlenmişti.

        Çin'in kendileriyle yaptığı ticaret anlaşmasını tamamen ihlal ettiğini savunan Trump, "Nazik adam olmak buraya kadarmış" açıklamasını yapmıştı.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de geçtiğimiz hafta, Çin'in Asya Pasifik'te statükoyu değiştirme niyetinde olduğunu belirtirken "Çin'in yarattığı tehdit gerçek" diye konuşmuştu.

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        #xi
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