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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Uranyum başka yere taşınmadı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Uranyum başka yere taşınmadı

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu başka bir yere taşıyıp taşımadığına ilişkin soruya "Yapılması çok zor, çok tehlikeli." derken böylesi bir sevkiyatın gerçekleşmediğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.06.2025 - 19:45 Güncelleme: 28.06.2025 - 20:17
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        Trump: Uranyumu taşımadılar
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        ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'te gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

        ABD Başkanı, İran'a yönelik saldırı öncesinde uranyumun başka bir yere sevk edilip edilmediğine ilişkin soruya yanıt verdi.

        Donald Trump "Öncelikle bunu yapmak çok zor ve çok tehlikeli. Çok ağır, bunu yapmak çok zor. (Saldırı öncesi) Onlare haber vermedik, zamanları yoktu. Bizim geldiğimizi bilmiyorlardı. Tesisin peşine düşeceğimizi kimse düşünmüyordu çünkü herkes tesisin nüfuz edilmez olduğunu söylüyordu." dedi.

        30 MİLYAR VERECEKLERİ İDDİASINI YALANLADI

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a askeri amaçlara hizmet etmeyecek şekilde nükleer tesisler geliştirmesi için 30 milyar dolar finansal destekte bulunmayı düşündüğü yönündeki haberleri yalanladı.

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        Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "ABD yönetimi, İran için 30 milyar dolarlık askeri amaçla kullanılmayan bir nükleer programı anlaşmasını değerlendiriyor" başlıklı haberi yapan basın kuruluşunu hedef aldı.

        Bahsi geçen iddiaların "asılsız ve uydurma" olduğunu belirten Trump, "Sahte haber medyasından hangi gereksiz çıkıp da 'Başkan Trump, İran'a askeri amaçlı olmayan nükleer tesisler kurması için 30 milyar dolar vermek istiyor.' diyor?" ifadesini kullandı.

        Amerikan medyasındaki iddia

        NBC News'in konuya aşina 3 kaynağa dayandırdığı dünkü haberinde, Trump yönetiminin, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması karşılığında İran'a bazı ekonomik teşvikleri gündeme getirdiği yazılmıştı.

        Konuşulan teşvikler arasında dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve sivil nükleer program geliştirmesi için Tahran'a teknik destek sağlanması gibi konuların yer aldığı belirtilen haberde, İran'ın 30 milyar dolara kadar ekonomik kaynağa erişim sağlayabileceği ileri sürülmüştü.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

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